Feuerwehr rettet Storch aus Getränkedose

Nach zwei Wochen wurde ein Storch in Frankreich endlich aus seiner Getränkedose befreit:

Mindestens 200 Kilometer war der Storch mit einer Dose am Schnabel unterwegs, als er das letzte Mal von Schülern in der Nähe der Stadt Tournus in Frankreich gesehen wurde. Medial wurde viel berichtet und man rief selbst den Getränkekonzern Coca-Cola auf, um zu helfen.

Eine gelungene Rettungsaktion

Am Dienstag konnte die Feuerwehr den geschwächten Storch mithilfe einer Drohne aus der Cola-Dose befreien.

Der Stroch verbrachte die Nacht im Rettungszentrum der Feuerwehr und ist aktuell in einem Vogelschutzzentrum untergebracht.

