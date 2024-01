Krasser Hymnen-Fail bei Deutschland vs. Island 😅

Deutschland hat das EM-Hauptrundenmatch gegen Island mit 26:24 gewonnen. Vor dem Spiel gabs heftige technische Probleme.

Als die isländische Hymne laufen sollte, war die plötzlich nur stockend und verzerrt in der Halle zu hören. Der Grund? Laut Organisatoren technische Probleme am Audioplayer des Laptops. Die isländischen Spieler fanden das offenbar nicht so nice und haben richtig verwirrt in die Kamera geschaut:

Und die Fans? Die stimmten Island-Rufe an, applaudierten und überbrückten so die kurze Pause, bis dann die gewohnte Hymne lief.

Deutschland vs. Island: Wolff im Beastmode

Der deutsche Keeper wurde am Donnerstagabend zum MVP des Spiels gewählt. Er zeigte brutale Paraden und hatte allein in der ersten Halbzeit eine wilde Fangquote von 44 Prozent.

Handball-Krimi gegen Island - Spannung bis zum Ende

Deutschland hatte zur Halbzeit einen knappen 11:10-Vorsprung. In der zweiten Halbzeit ging Island zwischenzeitlich mit 19:18 in Führung. Sechs Minuten vor Schluss lag Deutschland wieder ein Tor vorne. Andreas Wolff hielt dann gleich zwei Siebenmeter und am Ende reichte es zum knappen 26:24-Sieg.

Der nächste Gegner für Deutschland ist Österreich. Das Spiel steigt am Samstag.

Was geht denn da ab?