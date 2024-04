Happy 420! 🥦 Wo kommt das eigentlich her?

Heute ist der inoffizielle Kiffer-Feiertag. In Deutschland wird das geb├╝hrend gefeiert.

Denn zum ersten Mal darf am 20. April hierzulande legal Cannabis geraucht werden.

Bubatz ab jetzt legal: Diese Regeln gelten ­čąŽ

In Berlin gibt es sogar ein "Smoke-In"-Event am Brandenburger Tor, bei dem unter anderem Marsimoto und Culcha Candela am Start sind.

Code 420: Woher kommt der Begriff?

In der Cannabis-Szene ist 420 eine beliebte Zahl und zu einem weltbekannten Symbol geworden. Traditionell wird um 16:20 Uhr und besonders am 20. April der ein oder andere Joint geraucht. Zum Ursprung von "four twenty" gibt es mehrere Theorien:

Eine Legende besagt, dass sich im Jahr 1971 in den USA eine Gruppe Teenager immer mittags getroffen hat, um zusammen zu rauchen. Sie sollen auch mithilfe einer Karte nach einer versteckten Cannabis-Plantage gesucht haben. Der Codename soll "4:20 Louis" gewesen sein: Treffpunkt 16:20 Uhr an der Louis-Pasteur-Statue auf dem Gel├Ąnde der San Rafael High School in Kalifornien.

Einer anderen Theorie zufolge soll die Polizei in den 70er-Jahren den "Code 420" gefunkt haben, um Cannabisaktivitäten zu melden.

Es gibt noch viele weitere Theorien - doch keine einzige wurde jemals best├Ątigt. Letztlich kann niemand genau sagen, wo der Begriff 420 wirklich herkommt.

