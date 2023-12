2022 haben Menschen in Deutschland so wenig Müll wie lange nicht mehr erzeugt - genau genommen seit fast 20 Jahren.

37 Millionen Tonnen Müll fielen 2022 in allen Haushalten in Deutschland an. Laut Statistischem Bundesamt sind das pro Kopf etwa 438 Kilo Müll und 1,2 Kilo pro Tag - also weniger als zu Beginn der Messungen in 2004. Die Statistik bezieht sich auf die graue, gelbe und blaue Tonne sowie Bio- und Sperrmüll. Am meisten ging der Biomüll zurück: um knapp 17 Kilo.

Auch interessant: Obwohl die Bevölkerung von 2021 auf 2022 um knapp 1,1 Millionen Menschen gewachsen ist, gab es letztes Jahr acht Prozent weniger Müll. Das macht es laut Statistischem Bundesamt noch bemerkenswerter, dass 2022 weniger weggeworfen wurde.

Deutsche machten 2022 weniger Müll 🗑️ Dauer 0:27 min Deutsche machten 2022 weniger Müll 🗑️

Wie kannst du deinen Müll zuhause weiter reduzieren?

Nimm beim nächsten Einkauf eine eigene Einkaufstasche mit.

Kaufe Mehrwegflaschen - oder trinke direkt aus dem Wasserhahn.

Benutze Brotdosen, wenn du dir dein Essen für die Schule oder Arbeit machst.

Trenne deinen Müll richtig. Wie das geht, siehst du zum Beispiel hier.

Was mit unserem Plastikmüll passiert, erfährst du in dieser Doku:

Mehr Good News findest du hier: