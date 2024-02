Nach GNTM: Heidi Klum bekommt neue Show bei ProSieben

2025 wird alles anders: Neben Germany's Next Topmodel soll Heidi Klum noch mehr Sendezeit bekommen.

Worum es bei der neuen Show gehen soll, ist noch nicht safe. Die Details sind allerdings schon in Planung. Der Senderchef von ProSieben, Hannes Hiller, hat Heidi gerade erst in Los Angeles besucht, um mit ihr an dem Projekt zu arbeiten. On top zu der Änderung, dass bei GNTM jetzt auch Männer mit am Start sind, gibt es 2025 dann wohl noch mehr Heidi im TV.

Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten.

