Nasse statt weiße Weihnachten?

Nach dem starken Regen gibt es in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Hochwasser. An Weihnachten könnte es steigen.

Die Flüsse steigen an: Am Rhein ist an den Pegeln Maxau, Bingen, Worms und Mainz schon die erste Hochwassermarke überschritten worden. Deswegen müssen Schiffe langsamer fahren. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll der Höchststand erreicht werden. Auch die Flüsse Mosel, Lahn und Sieg steigen weiter an.

Am 24. Dezember wird es stürmisch. In Baden-Württemberg ist laut dem Deutschen Wetterdienst am Nachmittag und Abend überall Regen möglich. In Rheinland-Pfalz wird immer wieder Regen erwartet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt der Himmel in Rheinland-Pfalz größtenteils bedeckt. Im Norden von Baden-Württemberg dürfte es auch wolkig sein, im Süden später aber trocken. Auch der ein oder andere Sonnenstrahl ist zu erwarten.