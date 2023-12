Hochwassergefahr: Hier musst du aufpassen!

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es Hochwassergefahr. Regen und Tauwetter sind dafür verantwortlich.

Hochwasser in Baden-Württemberg

In bestimmten Gebieten könnte es möglicherweise Hochwasser geben, das in dieser Form sonst nur alle zwei bis fünf Jahre vorkommt. Das hat die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) berechnet. Betroffen sind:

Oberschwaben

Einzelne Donauzuflüsse

Der Hochwassermeldewert wurde am Sonntag hier überschritten:

Maxau bei Karlsruhe - Vorsicht! Am Montag könnte der Wasserstand hier auf 7,50 Meter ansteigen. Es wäre dann möglich, dass der Flussabschnitt für die Schifffahrt gesperrt wird.

Hauenstein bei Laufenburg (Kreis Waldshut)

Hochwasser in Rheinland-Pfalz

Am Oberrhein könnte es zu Hochwasser kommen, so das Landesamt für Umwelt in Mainz.

In Koblenz könnte der Wasserspiegel am Montagabend auf 5 Meter steigen. Das hat der Hochwassermeldedienst des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Das Wasser könnte stellenweise über das Ufer treten. In einigen Bereichen hat die Feuerwehr angefangen, eine Hochwasserschutzwand aufzubauen.

An der Mosel steigt auch das Wasser - in Trier könnte die Meldehöhe von 6 Metern am Montag überschritten werden. Das gleiche gilt auch für Lahn, Sieg und Nahe.

In Ludwigshafen wurden am Sonntag der Stadtpark und die Rheinpromenade wegen Hochwassergefahr gesperrt. Außerdem werden auch hier Hochwasserschutzwände angebracht, so die Stadt Ludwigshafen.

So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz die nächsten Tage:

Mal heiß, mal eiskalt - was beim Wetter geht, liest du hier nach: