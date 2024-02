EU vs. Influencer: Jetzt mischt sich Brüssel ein!

Influencer kennzeichnen Werbung in Posts seltener als sie müssten. Das kann teuer enden.

Die EU hat das beim Vergleich von 600 Creator-Profilen herausgefunden. Das Ergebnis: Nicht jeder gibt in einem Post an, dass damit Werbung gemacht wird. Genauer gesagt sogar nur jeder Fünfte. Die EU fordert, dass die Influencer ihre Inhalte bald ehrlicher kennzeichnen.

Good to know: Bei Kooperationen oder Werbung muss das in TikToks, Stories oder Posts auch immer mit dazu geschrieben werden. Das gilt, wenn man Geld oder eine Gegenleistung bekommt. Private Empfehlungen zählen also nicht mit rein.

Was passiert, wenn Werbung bei Insta oder TikTok nicht gekennzeichnet wird?

Erst mal gibt es eine Abmahnung, wenn es auffällt. In der Regel droht erst dann eine Geldstrafe, wenn mehrmals gegen das Gesetz verstoßen wird.

SWR-Reporterin Christiane Renye hat die Facts zusammengefasst:

Influencer kennzeichnen Werbung zu selten Dauer 0:25 min Influencer kennzeichnen Werbung zu selten

Frankreich greift durch: