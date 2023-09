Wegen Schweinefleisch: Indonesische Influencerin muss zwei Jahre in den Knast

Im Video hat Lina Mukherjee erst muslimisch gebetet und danach Schweinefleisch gegessen. Warum hat das hat krasse Folgen?

In ihrem TikTok-Video hat sie vor dem Essen den islamischen Ausdruck "Bismillah" benutzt. Das heißt so viel wie im "Namen Gottes". Problem: Das Essen von Schweinefleisch ist im Islam streng verboten. Laut einer Zeitung wurde das Video auf der indonesischen Insel Bali gemacht. In Indonesien gibt es für Blasphemie - also Gotteslästerung heftige Strafen.

Weil sie das Video mit ihren über zwei Millionen TikTok-Followern geteilt hat, ist sie wegen "Anstachelung zum Hass" verurteilt worden:

Die 32-Jährige muss für zwei Jahre ins Gefängnis.

ins Gefängnis. Außerdem muss sie eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 15.000 Euro bezahlen.

bezahlen. Sie habt eine Woche Zeit, um Berufung einzulegen, das will sie aber offenbar nicht machen.

FYI: Lina Mukherjee hat gesagt, dass sie das Schweinefleisch aus Neugierde gegessen habe. Nach dem Urteil hat sich die Influencerin beim indonesischen Volk entschuldigt und gesagt, dass es ein Fehler war.

Indonesierin verurteilt: Deshalb gibt es Kritik

An der indonesischen Blasphemie-Gesetzgebung gibt es Kritik. Amnesty International sagt, dass die Gesetze missbraucht werden, um Minderheiten und Andersdenkende zu "gängeln". Außerdem verstoße das Gesetz gegen Indonesiens internationale Verpflichtungen, was die Verteidigung der Meinungs- und Religionsfreiheit betrifft.

Auf Bali gibt es Benimmregeln für Touristen: