Nach Drohungen: Iran beschlagnahmt Containerschiff

Laut Staatsmedien haben iranische Revolutionsgarden ein Containerschiff "mit Verbindungen" zu Israel festgesetzt.

Das ist demnach im Persischen Golf passiert. Das Containerschiff "MCS Aries" sei in einem Hubschraubereinsatz von Spezialeinheiten beschlagnahmt worden und werde in Richtung Iran umgeleitet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Iran beschlagnahmt Schiff Dauer 0:33 min Iran beschlagnahmt Schiff

Iran beschlagnahmt Containerschiff: So reagiert Israel

Der israelische Außenminister Israel Katz nennt Irans Move eine "Piratenaktion" unter Verletzung des Völkerrechts. Er forderte unter anderem, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen.

Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran sind so groß wie seit Jahren nicht mehr. Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte die Staatsführung in Teheran Israel mit Vergeltung gedroht.