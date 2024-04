Irlands Außenminister will Palästina als Staat anerkennen!

Laut dem irischen Außenminister Micheál Martin soll das in den nächsten Wochen passieren. Diese Gründe nennt er.

Martin will der irischen Regierung einen offiziellen Vorschlag machen. Aber: Er warte noch darauf, dass die Verhandlungen zur Feuerpause zu einem Ergebnis führen. Das erklärte er gestern.

Wie wird der Vorschlag begründet?

Bereits im März veröffentlichten Irland, Slowenien, Malta, und Spanien ein gemeinsames Statement. Darin sagten sie, dass sie bereit wären, gemeinsam Palästina anzuerkennen , sobald die richtigen Umstände herrschen.

, sobald die richtigen Umstände herrschen. Der Premierminister von Irland sagte, sein Land wolle mit mehreren EU-Staaten Palästina anerkennen. Dadurch erhofft er sich, dass Palästina nach dem Krieg bei einer Verhandlung für eine Zweistaatenlösung mit Israel gleichberechtigter ist.

Martin sagt, die "schockierenden Verbrechen der Hamas und die Geiselbefreiung" seien für ihn keine Rechtfertigung für das Level der "humanitären Katastrophe", die dieser Krieg bringe. Vor dem Parlament äußert er:

Ich bin mir sicher, dass Kriegsverbrechen begangen wurden und ich verurteile die Bombardierung der Menschen in Gaza.

Good to know: Ob und welche Kriegsverbrechen begangen wurden, wird aktuell noch vorm Internationalen Gerichtshof in Den Haag geklärt. Dort hat Südafrika Ende letzten Jahres gegen Israel eine Klage wegen Völkermord eingereicht.

Irland ist damit nicht alleine - auch für dieses Land käme das in Frage: