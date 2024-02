Trotz Kritik: Israels Militär legt Pläne für Offensive in Rafah vor

Das Militär hat dem Kriegskabinett einen Einsatzplan und einen Plan für die Evakuierung der Zivilisten vorgelegt.

Das hat das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag mitgeteilt. Konkrete Details wurden dabei aber nicht genannt. Das ist der aktuelle Stand vor der Rafah-Offensive:

Netanjahu hat am Wochenende angekündigt, dass Israel die Militäroffensive in Rafah trotz internationaler Kritik durchziehen will.

Die Bevölkerung soll laut Israels Plänen aus den Kampfgebieten im Gazastreifen evakuiert werden.

Ein Plan für humanitäre Hilfe im Gazastreifen sei genehmigt worden, "der die Plünderungen im Nordstreifen und in anderen Gebieten verhindern soll."

Netanjahu: Waffenruhe würde Rafah-Offensive nur "etwas" verzögern Dauer 1:23 min Netanjahu: Waffenruhe würde Rafah-Offensive nur "etwas" verzögern

Netanjahu: "Totaler Sieg" ist in Reichweite

Im US-Fernsehsender "CBS" hat Netanjahu am Sonntag gesagt, dass Israel den Krieg in wenigen Wochen nach der Rafah-Offensive gewinnen wird. Auch bei einem Abkommen über eine Feuerpause werde die Offensive stattfinden - dann nur etwas verzögert, so Netanjahu.

Es muss getan werden. Denn der totale Sieg ist unser Ziel, und der totale Sieg ist in Reichweite.

Stopp von Israels Militäraktion in Rafah vor Gericht gescheitert

Geplante Offensive in Rafah: Sogar die USA warnen

Für die geplante Rafah-Offensive wird Israel international heftig kritisiert - sogar von den engsten Verbündeten wie den USA. Der Grund: In Rafah befinden sich aktuell rund 1,5 Millionen Palästinenser, die vor den Angriffen von Israel geflüchtet sind. Sie leben dort auf engstem Raum und unter elendigen Bedingungen.