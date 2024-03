Gaza: Schießt Israel bei Lebensmittellieferung auf Zivilisten?

Heftige Vorwürfe: Die Hamas sagt, dass Israel auf eine Menschenmenge geschossen hat.

Dabei sollen 21 Menschen getötet und 150 verletzt worden sein. Das sagt der Leiter eines Krankenhauses in Gaza-Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Aktuell lässt sich nicht unabhängig überprüfen, was an der Sache dran ist. Die israelische Armee sagt, dass das nicht stimmt und man den Vorfall untersuchen wird. Ende Februar gab es einen ähnlichen Fall, bei dem die israelische Armee eine "begrenzte Zahl von Schüssen durch israelische Soldaten" letztlich zugegeben hatte.

SWR-Reporterin Sophie von der Thann hat den Überblick:

Hamas: Schüsse auf wartende Menschenmenge in Gaza Dauer 0:25 min Hamas: Schüsse auf wartende Menschenmenge in Gaza

Hamas schlägt Geisel-Deal vor

Die Hamas will Frauen, Kinder, ältere und erkrankte Menschen sowie Soldatinnen freilassen.

Im Gegenzug soll Israel 700 bis 1.000 inhaftierte Palästinenser freilassen - darunter circa 100 Gefangene, die zu lebenslanger Haft verurteilt sind.

Nur unter diesen Bedingungen würde die Hamas einer Feuerpause zustimmen. Darüber berichtet Reuters, denen der Deal vorliegt.

Die Leute in Gaza zu versorgen, ist schwierig. Flugzeuge könnten helfen: