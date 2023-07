R.I.P Jo Lindner: Daran ist der Fitness-Influencer gestorben

Fitness-Influencer Jo Lindner hatte Millionen Follower auf Insta und YouTube. Im Alter von 30 ist er überraschend gestorben.

Rund 8,5 Millionen Menschen folgen Jo Lindner auf seinem Instagram-Account „Joesthetics“. Dass der gebürtige Deutsche gestorben ist, hat zuerst sein Kumpel Noel Deyzel auf Insta berichtet. Er ist selbst Fitness-Influencer mit Millionen Followern. In einem emotionalen Post schrieb er: „Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll, es tut so sehr weh. Ich liebe dich. Ruhe in Frieden.“

Wenige Stunden später hat sich auch die Freundin von Jo Lindner via Instagram gemeldet und seinen Tod bestätigt. Sie postete mehrere Bilder und Videos der beiden und verabschiedete sich:

Jo Lindner stirbt mit nur 30 Jahren: Er hatte wohl ein Aneurysma

Auf Insta schreibt seine Freundin Nicha außerdem, dass Jo am Freitag an einem Aneurysma gestorben ist. Das ist eine krankhafte Erweiterung einer Arterie. Der Fitness-Influencer hatte wohl schon seit drei Tagen Schmerzen im Nacken. Aber das Paar habe nicht realisiert, dass es sich dabei um etwas Schlimmeres handle.

Auch die Fans sind krass geschockt: Der letzte Post von Jo Lindner auf Insta hat schon über 55k Kommis. Fans und andere Influencer trauern unter dem Bild. Btw: Fame wurde Lindner auch für Videos von seinen „Alien Gains“. In denen ist zu sehen, wie der Influencer mit einzelnen Muskelsträngen Wellenbewegungen macht.