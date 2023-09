Jorge Vilda steht seit längerer Zeit heftig in der Kritik. Der Rauswurf kommt nur rund zwei Wochen nach dem WM-Sieg.

2022 hatte der Coach der spanischen Fußballfrauen richtig Stress. 15 Spielerinnen waren in einen Streik getreten, um gegen seine Methoden zu protestieren. Hinter Vilda stellte sich damals der spanische Fußballverband (RFEF) um Verbandsboss Luis Rubiales. Nach dessen Kuss-Skandal muss Trainer Jorge Vilda jetzt gehen. Das hat der Verband am Dienstag gesagt. Genaue Gründe wurden nicht genannt. Vilda und Rubiales sollen close gewesen sein.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo.El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA.ℹ️ https://t.co/als2TBU5mb pic.twitter.com/u6f3TzAc6B

Die Nachfolgerin von Vilda wird die 41-jährige Montse Tomé. Sie übernimmt als erste Frau das Traineramt der spanischen Frauen-Nationalmannschaft.

Spanien: Fußballverband RFEF will durchgreifen

Weil Verbandsboss Rubiales nach seinem WM-Kuss von der FIFA für 90 Tage gesperrt wurde, ist übergangsweise Pedro Rocha RFEF-Chef. Er hat sich in einem Schreiben für den Skandal um Rubiales entschuldigt. Außerdem kündigte der Verband in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen an:

Um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben.

Fyi: Luis Rubiales weigert sich nach dem Hermoso-Kuss als Verbandschef zurückzutreten, obwohl das unter anderem auch von den Regionalverbänden des RFEF gefordert wurde.

Was seit dem Vorfall nach dem WM-Finale passiert ist, kannst du hier checken: