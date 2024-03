Klopp gegen Guardiola - Unentschieden zum Ende 🤝

In den letzten Jahren war es DAS Duell der Premier League: FC Liverpool gegen Manchester City.

Jetzt gabs das vorerst letzte Spiel der beiden Top-Trainer in der englischen Liga. Das Ergebnis: ein 1:1 Unentschieden. In den letzten Jahren haben die beiden in England 22 Spiele gegeneinander gespielt - dabei liegt Jürgen Klopp leicht vorne:

Laut der Sportschau konnte Klopp mit Liverpool acht Mal gegen Peps Manchester City gewinnen.

Guardiola holte gegen Klopp sieben Siege.

Die restlichen sieben Spiele endeten Unentschieden.

In dem Spiel am Sonntagabend ging es aber um mehr als die Statistik, nämlich um die Tabellenführung in der Premier League. Durch das Unentschieden rutscht Liverpool auf Platz zwei, Arsenal zieht an Liverpool und Man City vorbei!

War das das letzte Duell der beiden?

Ein allerletztes Duell der beiden kann es diese Saison noch geben. Im FA-Cup, dem englischen Pokal-Wettbewerb, sind noch beide Teams drin. Vielleicht gibt es also am Ende noch mal ein großes Finale zwischen Pep und Klopp ...

