Nach Trennung: So verteidigt Julienco jetzt Tanja

Erst gestern hat Julian Claßen die Trennung von Tanja öffentlich gemacht. Trotzdem macht er jetzt Hatern eine Ansage.

Julienco schreibt in seiner Insta-Story, dass er "wirklich sehr schockiert" über die Hassnachrichten ist, die sich gegen Tanja Makarić richten.

Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit 🙏

Der Influencer erinnerte seine Follower daran, "wie verletztend Worte sein können". Und er verteidigt Tanja. Julienco schrieb, dass sie eine "tolle Frau" ist und "eure teils respektlosen Nachrichten nicht verdient" hat.

Bitte entfolgen!

Dann schrieb er noch, dass alle "die sie jetzt unüberlegt beleidigen", ihm entfolgen sollen. "So Menschen möchte ich nicht in meiner Community haben", so Julienco.

Der Ex von Bibi Claßen aka BibisBeautyPalace war zwei Jahre mit Tanja zusammen. Einen Grund für das Ende der Beziehung hat er nicht genannt. Tanja hat sich bisher nicht zur Trennung geäußert.

Mehr Infos zum Liebes-Aus der beiden gibts hier: