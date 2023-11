Laut Polizei waren an der Schlägerei 15 bis 20 junge Männer beteiligt. Es sind auch Schüsse gefallen.

Passiert ist das Ganze am Freitagnachmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern, sagt die Polizei. In der Nähe des Einkaufszentrums Mall haben sich bis zu 20 junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren gestritten und geschlagen. Später soll einer von ihnen mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen haben.

Massenschlägerei in Kaiserslautern: Polizei ist schnell vor Ort

Deshalb konnten die Beamten einen jungen Mann mit der Schreckschusswaffe stellen. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Beteiligte der Schlägerei sind laut Polizei leicht verletzt worden. Warum sich die Männer geprügelt haben, ist noch nicht safe. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls laufen.

