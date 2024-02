Vom Warnstreik betroffen sind sämtliche Straßenbahn- und Buslinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Stadtbahnlinien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft sollen hingegen fahren und werden nicht bestreikt. In Baden-Baden sind neben dem Busverkehr auch die Merkurbergbahn sowie das Kundenzentrum am Augustaplatz betroffen, so die Stadt. ver.dis Forderung im Tarifstreit: Eine Aufwertung der ÖPNV-Berufe in Verbindung mit einer besseren Finanzierung des Nahverkehrs durch den Bund. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg hatte in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde soll Anfang März (05. + 06.03.) stattfinden.