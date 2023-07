17-Jähriger stürzt von Tunnel auf Südtangente

Der Jugendliche stolperte auf der Tunnelüberführung. Er stürzte sieben Meter in die Tiefe und auf die Südtangente.

Passiert ist das Ganze am Dienstagabend beim Edeltrudtunnel in Karlsruhe. Laut Polizei war der 17-Jährige mit drei weiteren Jugendlichen unterwegs. Als die Gruppe über den Tunnel lief, stolperte er und fiel über die Tunnelkante auf die Südtangente.

Karlsruhe: 17-Jähriger bei Sturz von Edeltrudtunnel schwer verletzt

Bei dem Sturz verletzte sich der 17-Jährige schwer und wurde darum ins Krankenhaus gebracht. Aktuell geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Good to know: Die Südtangente ist eine der meistbefahrenen Straßen in Karlsruhe, die unter anderem die B3 und A5 verbindet.

