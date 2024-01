Über eine Million Kinder in Gaza vom Tode bedroht

Das UN-Kinderhilfswerk ist höchstalarmiert: Das Leben der Mädchen und Jungen in der bombardierten Kriegsregion sei gleich dreifach bedroht: von Hunger, Krankheiten oder Bombenangriffen. Unicef-Chefin Catherine Russell erklärte: „Kinder in Gaza gehen durch einen Albtraum, der jeden Tag schlimmer wird.“ Wiederholt appelliert die UN-Organisation: Zivilisten müssten vor Gewalt verschont werden und brauchten Zugang zu grundlegender Versorgung. Durch die schlechte hygienische Lage verbreiteten sich Durchfall-Erkrankungen rasend schnell. Fast alle Kinder unter zwei Jahren seien völlig unterernährt. Zahlreiche internationale Hilfsorganisationen haben von grausigen Zuständen in den wenigen noch im Gazastreifen arbeitenden Krankenhäusern berichtet. In einer Mitteilung der privaten Hilfsorganisation „ International Rescue Committee“ mit Sitz in New York ist die Rede von Verletzungen, die überwiegend durch Explosionen und Splitter verursacht wurden. Viele Kinder und Babys würden mit traumatischen