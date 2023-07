In einem Streit soll es zu mehreren Schüssen gekommen sein. Dabei hat er drei Männer leicht verletzt.

Die Männer sollen laut Polizei schon immer wieder Stress miteinander gehabt haben. In der Nacht zu Samstag trafen sich wohl erst mal vier Männer in einer Scheune in Kirchberg. Der 20-Jährige mit der Druckluftpistole soll dabei am offenen Fenster einer Wohnung gestanden haben. Er habe erst die Gruppe beleidigt, bevor er auf sie schoss.

Kirchberg: Drei Männer wurden verletzt durch Druckluftpistole

Später soll er dann mit zwei weiteren Leuten aus dem Haus gekommen sein. Er habe dort nochmal geschossen. Durch die Stahlgeschosse verletzte er drei Männer leicht. Er traf sie auch teilweise im Gesicht. Alle Beteiligten waren angetrunken oder betrunken. Gegen den 20-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und dem Verstoß des Waffengesetzes ermittelt.

Mehr Crime-News findest du hier: