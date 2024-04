So heftig ist die Hitze in Europa

Die Zahl der Hitzetoten ist seit 2003 um 30 Prozent gestiegen. Das steht im neuen Klimabericht zu Europa.

Europa erhitzt sich seit den 80ern doppelt so schnell wie der weltweite Durchschnitt. Damit ist er der sich am schnellsten erhitzende Kontinent der Erde. Das geht aus dem Bericht zum europäischen Klimas 2023 hervor, der am Montag vom EU-Klimadienst Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) veröffentlicht wurde.

In 94 Prozent der europäischen Regionen gibt es mehr Hitzetote. Besonders in Städten ist es hart, weil die heißer werden. Das erklärt der WMO-Direktor Chris Hewitt.

Hitzewellen in Europa: So schlimm ist es

23 der 30 schwersten Hitzewellen waren seit 2000. Fünf davon sogar in den letzten drei Jahren.

waren seit 2000. Fünf davon sogar in den letzten drei Jahren. 2003, 2010 und 2022 starben zwischen 55.000 und 72.000 Menschen an der Hitze.

an der Hitze. Europas Rekordtemperatur liegt bei 48,8 Grad. Das war 2021 auf Sizilien.

Extreme Ereignisse durch Hitze in Europa: Waldbrände sind ein Teil davon