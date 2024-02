Nach dem Karnevalsumzug in St. Goarshausen hat es einen tragischen Unfall gegeben. Ein 20-jähriger Mann ist gestorben.

Auf Social Media geht gerade eine Spendenaktion nach dem Tod des jungen Mannes herum. Das Geld soll für die Angehörigen sein. Doch Vorsicht: Die Polizei sagte dem SWR, dass vieles darauf hindeute, dass dieser Spendenaufruf fake ist. Ein Zeichen dafür: Der Aufruf war nur wenige Stunden nach dem Unfall online.

Unfall in St. Goarshausen: Was ist passiert?

Der 20-Jährige ist am späten Samstagnachmittag unter einen fahrenden Umzugswagen geraten. Die Polizei sagte, dass er später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben ist.

Der Bürgermeister von St. Goarshausen, Nico Busch, hat dem SWR gesagt, dass der junge Mann offenbar versucht hat, auf den Wagen aufzusteigen. Dabei sei er zwischen die Räder gekommen.

Notfallseelsorger haben Menschen, die den Unfall gesehen haben, am Samstag vor Ort betreut.

Tödlicher Unfall in St. Goarshausen Dauer 0:31 min Tödlicher Unfall in St. Goarshausen

Unfall in St. Goarshausen: War etwas mit dem Umzugswagen?

Laut Feuerwehr hat es sich bei dem Fahrzeug um einen zugelassenen Traktor mit Karnevalsanhänger gehandelt. Mit diesem sei alles in Ordnung gewesen, so ein Sprecher. Die Polizei will jetzt herausfinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ermittelt. Dazu werden aktuell Zeugen befragt.

