In Landau werden einige Straßen umbenannt, zum Beispiel die Hindenburgstraße. Es gibt schon über 150 Vorschläge.

Unter den Vorschlägen ist zum Beispiel der Name "Winkelgasse" - wie in den Harry Potter Filmen. Außerdem haben Leute "Willy-Brandt-Straße" oder "Schorlestraße" vorgeschlagen, so die Stadtverwaltung. Du willst auch einen Namen vorschlagen? Bis Sonntag kannst du hier noch weitere Namensideen einreichen. Das Stadtarchiv sucht danach aus allen Vorschlägen die passendsten raus und am Ende entscheidet der Stadtrat von Landau.

Btw: In Ettlingen bei Karlsruhe gibt es tatsächlich eine Winkelgasse wie in Harry Potter:

Warum werden die Straßen in Landau umbenannt?

Es geht um Straßen, die bisher historisch schwierige Namen haben und deshalb umstritten sind. In Landau sind das die Hindenburg-, die Kohl-Larsen- und die Hans-Stempel-Straße.

