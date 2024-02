Keine Videos von Laserluca: DIESE Krankheit steckte dahinter

Fast zwei Monate hat der Influencer keine Videos rausgehauen. Luca hat sich wegen R-CPD operieren lassen.

Was ist das? Betroffene leiden an einer Fehlfunktion der oberen Speiseröhrenmuskeln. Dadurch können sie easy gesagt nicht rülpsen. Problem: Weil die Luft nicht entweichen kann, führt das bei vielen zu Bauchschmerzen und Bauchkrämpfen. Von der Krankheit hat Luca in seinem neuen YouTube-Video erzählt.

Ich weiß, dass das jetzt banal klingt (...), allerdings ist Rülpsen für den Körper sehr wichtig und das ging zwölf Jahre meines Lebens nicht.

Laserluca: Keine Videos mehr wegen Botox!

Luca sagt, dass er sich Anfang des Jahres für eine Operation an seinem Hals entschieden hat:

Bei der OP wurde ihm Botox in einen Muskel gespitzt. Good News: Wenige Tage später konnte er wieder rülpsen.

Wenige Tage später konnte er wieder rülpsen. Der 27-Jährige erzählt, dass der Eingriff sein Leben "krass verändert" hat.

hat. Durch das Botox hat Luca aber noch Struggle mit seiner Stimme. Deshalb gab in den letzten Wochen kaum Videos.

Btw: Luca geht davon aus, dass das mit seiner Stimme in den nächsten Wochen wieder besser wird.

