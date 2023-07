Supermarkt zu teuer? Millionen Deutsche müssen beim Essen sparen 🥩

Fleisch, Geflügel oder Fisch - das kommt bei den Deutschen immer seltener auf den Teller. Der Grund: Zu hohe Preise.

Knapp zehn Millionen Menschen in Deutschland konnten sich im Jahr 2022 seltener als jeden zweiten Tag ein Essen mit Fleisch, Fisch oder einer gleichwertigen vegetarischen Alternative leisten. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) und bezieht sich auf Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat. Im Vergleich zum Vorjahr sind das rund ein Prozent mehr Menschen. Besonders heftig betroffen sind alleinerziehende Eltern.

Lebensmittel zu teuer: Das fordert ein Politiker

Gegenüber dem RND hat der Chef der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, der Bundesregierung eine Ansage gemacht. Das forderte er:

Dass die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zeitweise entfällt.

Dass der Staat die Preise bei Supermarktketten kontrolliert.

Außerdem sagte Bartsch, die Bundesregierung hat nichts gegen die "Preisexplosionen bei Lebensmitteln" unternommen.

Je höher die Preise, desto höher die Nudeln-mit-Ketchup-Quote.

