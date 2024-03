Getötete Ukrainerin: Jetzt wurde die Leiche der Mutter gefunden

Die Polizei hat die Frauenleiche in einem See bei Bad Schönborn entdeckt. Die Ermittler haben tagelang nach der Frau gesucht.

Bei der Toten handelt es sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft um eine vermisste 51-Jährige aus der Ukraine. Das hat ein DNA-Test am Mittwoch ergeben. Die 27-jährige Tochter der Frau wurde bereits vor rund zwei Wochen tot am Rhein bei Hockenheim gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Frauen getötet wurden. Passiert soll das am 6. März sein.

Leichen gefunden: Zwei Verdächtige sitzen in U-Haft

Ein 44 Jahre alter Mann und eine 43-Jährige sollen die Tat begangen haben - ihnen wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Sie sitzen in U-Haft und sollen die beiden toten Frauen gekannt haben. Die Tatverdächtigen sollen auch das fünf Wochen alte Baby der getöteten 27-Jährigen bei sich gehabt haben. Das Kind ist laut Polizei in Sicherheit.

