Die Psychothriller-Miniserie "Liebes Kind" ist jetzt unter den zehn beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien ever.

Die Serie gibt es seit gut sechseinhalb Wochen auf Netflix. In dieser Zeit hat die Serie 47,1 Millionen Aufrufe gesammelt. Die Serie wurde in Deutschland gemacht und basiert auf einem Roman, der auch "Liebes Kind" heißt. Die Autorin ist Romy Hausmann. Sie wohnt in der Nähe von Stuttgart.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

In der Serie geht es um Entführungsopfer, die fliehen konnten. Der Entführer versucht sich in der Serie, die Frau und zwei Kinder "zurückzuholen". Kritiker finden die Serie spannend - aber auch creepy.

"Squid" Game auf Platz 1

Im Ranking der beliebtesten internationalen Serien auf Netflix ist "Squid Game" klar auf Platz 1. Die Serie hat 265 Millionen Aufrufe. Hier kannst du die ganze Top 10 sehen:

"Squid Game" - 265,2 Mio. Views "Haus des Geldes" - Staffel 4: 106 Mio. Views "Lupin" Staffel 1 - 99,5 Mio. Views "Haus des Geldes" Staffel 5 - 99, 2 Mio. Views "Haus des Geldes" Staffel 3 - 80 Mio. Views "Lupin", Staffel 2 - 68,4 Mio. Views "Wer hat Sara ermordet?" Staffel 1 - 58,4 Mio. Views "All of Us Are Dead" Staffel 1 - 55,5 Mio. Views "Elite" Staffel 3 - 50,0 Mio. Views "Liebes Kind" - 47,1 Mio. Views

