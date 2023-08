Nach Vorwürfen ihrer Tänzerinnen: Lizzo plant Gegenklage

Lizzo wird unter anderem Bodyshaming und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Ihr Anwalt will jetzt auch klagen.

Am 3. August hat die Sängerin sich bereits auf Insta zu den Vorwürfen geäußert und gesagt, dass sie falsch seien. Jetzt plant ihr Star-Anwalt Marty Singer, der auch schon für Kim Kardashian gearbeitet hat, eine Gegenklage. Das hat er mehreren US-Medien gesagt.

Fotos von Lizzos Tänzerinnen als Beweis?

Für Lizzos Anwalt ist es eine "schwindlerische Klage" von den Tänzerinnen. Seine Beweise? Unter anderem mehrere Fotos und Videos. Zum Beispiel ein Foto, auf dem die drei Tänzerinnen happy am Feiern sein sollen - und das nach den Ereignissen in der Amsterdamer Bananenbar, weshalb sie geklagt haben. Bei der Sex-Show in der Bar sollen die Frauen von Lizzo dazu gedrängt worden sein, nackte Performer anzufassen, obwohl sie das nicht wollten.

14 Tänzerinnen ohne Zustimmung in Lizzo-Doku?

Außerdem berichtete jetzt die "Los Angeles Times" darüber, dass 14 Tänzerinnen in einer Doku von Lizzo zu sehen sind - wohl ohne Zustimmung und Bezahlung. Die Tänzerinnen beschwerten sich darüber, dass in der Dokumentation "Love Lizzo" intime Aufnahmen gelandet seien. Sie sprachen dort unter anderem darüber, was es bedeutet, weibliche, schwarze Tänzerinnen zu sein - auch um Rassismus und Bodyshaming ging es.

Sechs Monate vor der aktuellen Klage haben sie laut der "Los Angeles Times" einen Vergleich erreicht: Die Tänzerinnen gaben ihre Rechte an dem Filmmaterial frei und wurden für ihren Auftritt in dem Dokumentarfilm bezahlt.

