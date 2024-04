Angriff auf Israel geplant? Lufthansa streicht Iran-Flüge

Die Lufthansa hat für heute alle Flüge von und nach Teheran gestrichen. Der Grund: die angespannte Lage im Nahen Osten.

Die Sicherheit von Fluggästen und Crews sei oberste Priorität. Das teilte die Lufthansa am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Flüge von und nach Teheran sollen "bis voraussichtlich Donnerstag, den 11. April 2024" ausgesetzt werden.

Iran vs. Israel: Das ist passiert

Ayatollah Ali Chamenei, das religiöse Oberhaupt des Iran, hatte Israel am Mittwoch wieder mit Rache gedroht. Grund dafür ist ein Angriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus in der letzten Woche. Der Iran macht Israel dafür verantwortlich:

In den letzten Tagen haben Israel und der Iran sich immer wieder gegenseitig mit Angriffen gedroht. Der Iran unterstützt außerdem die radikalislamische Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Israel hat auch im Konflikt mit dem Iran Rückendeckung von den USA: Präsident Joe Biden betonte am Mittwoch noch mal, dass die USA "eisern" zu Israel stehen.