Vor 16 Jahren verschwand das Mädchen im Süden Portugals. Jetzt könnte es neue Hinweise zu ihrem Verschwinden geben.

Die Ermittler möchten nämlich eine neue Suche starten. In den nächsten Tagen soll es in Portugal in der Algarve losgehen, so die Polizei. Schon am Dienstag könnte es laut portugiesischer Nachrichtenagentur Lusa so weit sein. Die Suchaktion soll zwei bis drei Tage dauern. Sie konzentriert sich auf einen Stausee, der 50 Kilometer vom Urlaubsort entfernt ist, in dem Maddie 2007 entführt wurde.

Verschwundene Maddie: Ermittlungen gegen Deutschen

Die Suchaktion könnte bedeuten, dass es neue Hinweise im Fall gibt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat sich dazu bisher nicht geäußert. Wieso die Staatsanwaltschaft Braunschweig im Fall Maddie eine Rolle spielt? Sie ermittelt gegen einen vorbestraften Deutschen. Er steht unter Mordverdacht.

Seit Maddies Verschwinden fehlt jede Spur von ihr. Ermittler vermuten, dass sie ermordet wurde. Eine Polin hat erst dieses Jahr behauptet, sie sei die entführte Maddie: