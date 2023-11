Pro-Palästina-Aktion? Mäuse bei McDonald’s ausgesetzt

Hat ein Aktivist aus Protest Mäuse bei McDonald’s in Großbritannien freigelassen? Ein Video von der Aktion geht viral.

Zuerst sieht man im Video verschiedene Behälter mit Mäusen. Sie sind in den Farben der palästinensischen Flagge rot, grün und schwarz angesprüht. Dann ein Cut. Die Kamera folgt einer Person, die eine Kartonbox aus einem Kofferraum hebt und damit losläuft - Richtung Eingang einer McDonald’s-Filiale. Dort angekommen schüttet die Person die Box auf den Boden aus. Mäuse fallen heraus und rennen herum. Die Kunden, die gerade im Eingangsbereich warten oder bestellen, springen hektisch herum.

Der Account, der das Video ursprünglich auf TikTok gepostet hat, scheint gelöscht worden zu sein. Es gibt aber viele Ausschnitte davon auf anderen Kanälen:

Mäuse-Aktion bei McDonald’s: Polizei ermittelt

Passiert sein soll das Ganze in einer McDonald’s-Filiale in Birmingham in Großbritannien. Das berichten mehrere britische Medien. Ein Sprecher von McDonald’s bestätigte demnach die Aktion. Laut Medienberichten gab es weitere solcher Fälle, die Polizei wurde eingeschalten. Sie hat inzwischen einen 32-jährigen Mann festgenommen und sucht nach einem weiteren Mann, heißt es.

Mäuse bei McDonald’s: Protest gegen Israel-Support

Warum die Aktion ausgerechnet bei McDonald’s? Die Kette hatte zuvor angekündigt, dass sie Israel unterstützt: Man habe zum Beispiel kostenlos Essen an israelische Verteidigungskräfte ausgegeben. Offenbar deshalb ruft das Video der Mäuse-Aktion auch dazu auf, andere Ketten zu boykottieren - wie Starbucks oder Disney. Ob es sich tatsächlich um eine Pro-Palästina-Aktion handelt, ist nicht komplett safe. Es deutet aber vieles darauf hin: Neben den Farben der Mäuse und der Kopfbedeckung des Aktivisten im Video hört man in anderen Ausschnitten auch "free Palestine"-Rufe.

Der Gazastreifen ist seit Beginn der Kämpfe abgeriegelt. Inzwischen durften aber einige Menschen das Gebiet verlassen: