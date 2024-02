In Mainz musst du erst einen Test bestehen, um E-Scooter fahren zu können - zumindest bei einem Vermieter.

Wer am Rosenmontag mit einem E-Scooter von "Bolt" nach Hause fahren möchte, muss erst einen Test bestehen. Denn: Viele greifen betrunken eher zum E-Scooter an Fastnacht, statt mit dem Auto zu fahren. Beim Elektroroller gibt es auch die 0,5-Promille-Grenze. Bei "Bolt" sind es in den AGB sogar 0,0-Promille.

Reaktionstest, bevor du mit "Bolt" fahren kannst

In der App musst du erst mal einen Reaktionstest bestehen, mit dem deine Reaktionszeit gemessen wird. Die Aktion soll gegen Alkohol im Verkehr aufklären.

💡 Der Test wird in der ganzen Fastnachtswoche geschalten. Sonst gibt es diesen aber auch außerhalb der Fastnacht immer Freitag- und Samstagabend und bei Großveranstaltungen. Nur wird der Roller dann nicht gesperrt, man bekommt lediglich einen Hinweis, dass man nicht bestanden hat.

Hier bekommst du Hilfe bei Sucht- oder Drogenproblemen Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen Drogen nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Informationstelefon zur Suchtvorbeugung: 0221 89 20 31

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

