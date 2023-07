Muslimfeindlichkeit: Deutschland hat ein Problem

Körperliche Gewalt und Beleidigungen - die meisten muslimischgläubigen Menschen in Deutschland haben das schon erlebt.

Triggerwarnung - Rassismus Im Text geht es um Rassismus. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Muslimische Bewerber mit Migrationshintergrund kriegen viel weniger positive Rückmeldungen bei der Arbeitsplatzsuche als Bewerber ohne Migrationshintergrund. Das zeigt ein Bericht des Bundesinnen- und Heimatministeriums. Aber das ist nicht alles: Menschen mit Migrationshintergrund aus West-, Südeuropa und Ostasien werden im Vergleich zu muslimischen Bewerbern bevorzugt. Diese Erkenntnisse wurden im Rahmen einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin von 2018 gewonnen.

Frauen mit Kopftuch sind am meisten betroffen

Frauen mit Kopftuch sind am meisten von Muslimfeindlichkeit betroffen. Das hat das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit 2016 in einer Studie herausgefunden. Kopftuchtragende Musliminnen mit türkischem Namen müssen sich demnach viermal so oft bewerben wie gleichqualifizierte Bewerberinnen ohne Kopftuch und mit deutschem Namen. Erst dann werden sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.

Deutschland im europäischen Vergleich

Im Vergleich zu Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Österreich sind die Deutschen am misstrauischsten gegenüber muslimischgläubigen Menschen. Fast die Hälfte der Befragten haben in den letzten zwölf Monaten mehr als einmal Erfahrungen mit abwertenden Handlungen wie Starren oder abwertenden Gesten gemacht. Das zeigt eine Untersuchung des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, kurz UEM.

Außerdem erzählt die Hälfte der Befragten von konkreten Beleidigungen und Belästigungen. Ungefähr 30 Prozent haben angegeben, mehrfach Opfer körperlicher Übergriffe gewesen zu sein.

Wie kannst du helfen?

Wenn du oder Menschen in deinem Umfeld Opfer rassistischer Gewalt werden, kannst du zum Beispiel Folgendes tun: