Schluss mit Basic: Setzt Netflix DIESES Abo aus?!

Erst verbietet Netflix das Account-Sharing und jetzt fällt vielleicht auch noch das Basis-Abo weg? WHAT?!

Das deutet sich zumindest in Kanada an: Neukunden können dort schon nicht mehr das Basis-Abo auswählen. Auch für bestehende Abonnenten soll es wohl in naher Zukunft abgeschafft werden. Good to know: Das Basis- oder Basic-Abo kostet 7,99 Euro, erlaubt Streaming auf einem Gerät in 720p und ist bisher das günstigste Abo ohne Werbung.

In Kanada stehen jetzt nur noch Abos zur Auswahl, die auf zwei oder mehr Geräten funktionieren:



Standard-Abo mit Werbung für 6 Kanadische Dollar (in DE: 4,99 Euro)

Standard-Abo ohne Werbung für 16,50 Kanadische Dollar (in DE: 12,99 Euro)

Premium-Abo für 21 kanadische Dollar (in DE: 17,99 Euro)

Ist das Basis-Abo von Netflix in Deutschland bald weg?

Wer gut aufgepasst hat, der weiß: Kanada war auch das "Versuchskaninchen" von Netflix für das Verbot vom Account-Sharing. In Deutschland sind zwar noch alle vier Abo-Modelle verfügbar - aber auch hier könnte es sich ändern. Denn das Basis-Abo ist nicht mehr sofort sichtbar: Man muss erst auf einen Button klicken, damit es angezeigt wird. Heißt das, dass sich Netflix auch bei uns darauf vorbereitet, mit Basic Schluss zu machen?

Safe ist es nicht, aber wir halten dich auf dem Laufenden! In der Zwischenzeit kannst du hier checken, was gerade auf Netflix abgeht: