Waffe im Video-Chat? Großeinsatz der Polizei!

Hatte er einen Anschlag geplant? In Neu-Ulm löst ein 21-Jähriger einen heftigen Einsatz der Polizei aus.

Am Mittwochabend zeigt der Mann in einem Video-Talk mit einer Frau eine Waffe und eine angelegte Schutzausrüstung. Die Frau ruft sofort die Polizei, die die Lage sehr ernst nimmt. Die Polizisten umstellen daraufhin mehrere Häuser in Neu-Ulm und finden den 21-Jährigen. Sie nehmen den Mann fest und bringen ihn in eine psychiatrische Klinik.

