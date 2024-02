Kater fährt 100 Kilometer mit Zug - und wird wieder gefunden!

Während sich seine Familie Sorgen machte, war Kater Pascha mit der Deutschen Bahn in Niederbayern unterwegs.

Eine Stunde fuhr Pascha am Samstagabend im Regionalzug der Deutschen Bahn. Sein zu Hause ist ganz in der Nähe des Bahnhofs und so stieg er wohl einfach in den Zug ein. Er reiste vom Bahnhof in Dingolfing nach Passau - das sind 100 Kilometer. Die Haltestellen zwischen den beiden Bahnhöfen juckten ihn nicht. In der Zwischenzeit suchte die Familie Kaya besorgt nach ihrem Vierbeiner.

Kater Pascha findet nach Hause zurück

Am Bahnhof in Passau stieg er um 0:30 Uhr aus. Dort folgte er einer Frau in ihre Wohnung. Diese rief am nächsten Tag das Tierheim in Passau an. Das Problem: Der Kater war nicht gechippt. Sonst wäre er schneller wieder bei seiner Familie gelandet. Am Abend postete das Tierheim ein Foto von Pascha und... sein Frauchen erkannte ihn!

So konnte Pascha wieder mit seiner Familie vereint werden. Damit Paschas nächstes Abenteuer auch gut ausgeht, wurde der Kater im Tierheim gleich gechippt.

