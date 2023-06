Sonnencreme vergessen? Kein Problem in den Niederlanden! ☀️

Perfekt für alle Sun-Lover, die einen Trip ins Nachbarland geplant haben: Hier gibt es kostenlose Sonnencreme-Spender.

In diesem Sommer gibt es in den Niederlanden an Hunderten Orten kostenlose Sonnencreme! Auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden Sonnencreme-Spender aufgestellt, an denen sich jeder bedienen kann.

Sonnencreme-Spender in den Niederlanden: Idee durch Corona

Die Idee kam einer Hautärztin in einem Krankenhaus in Venlo - das liegt nahe der deutschen Grenze. Die Klinik hat gemeinsam mit der Krankenkasse und mehreren Gemeinden 120 Grundschulen mit Sonnencreme-Spendern versorgt. Die Hautärztin kam darauf, die Spender für Desinfektionsmittel, die während Corona aufgestellt wurden, für Sonnencreme zu verwenden.

Niederlande: Deshalb gibt es hier gratis Sonnencreme

Hautkrebs verbreitet sich in den Niederlanden derzeit immer mehr. Der beste Schutz dagegen ist es, sich vor dem Sonnenbaden einzuschmieren. Der Stadtrat des Badeortes Katwijk sagt dazu:

Es kostet Geld, ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig.

