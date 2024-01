-43,5 Grad in Norwegen: Auch bei uns wird es kalt! 🥶

Gemessen wurde die heftige Temperatur im norwegischen Ort Kautokeino am n├Ârdlichen Polarkreis. Auch wir kriegen Schnee.

Die -43,5 Grad in der Nacht auf Freitag war die k├Ąlteste Temperatur, die seit 25 Jahren in Norwegen gemessen wurde. In Schweden wurden sogar -43,8 Grad gemessen.

Der Winter kommt auch nach RLP und BW

Okay, so krass wie in Norwegen wird es bei uns lange nicht. Aber auch in Deutschland wird es in den n├Ąchsten Tagen deutlich k├Ąlter. In Rheinland-Pfalz kann es ab Samstag schneien. Der erwartete Regen kommt als Schnee oder Schneeregen runter. Am Sonntag kann es auch noch etwas Schnee geben. Weil es dann frostig wird, kann es auch glatt werden. Montag soll es kaum Niederschlag geben, daf├╝r sinken die Temperaturen auf bis zu -4 Grad.

Schnee in Baden-W├╝rttemberg

Am Samstag wird es voraussichtlich nur in h├Âheren Lagen schneien - so ab 500 Metern. Am Sonntag wird es auch in tieferen Lagen wei├č. Die Wetter-Experten erwarten f├╝r ganz Baden-W├╝rttemberg leichten Schneefall. Der Start in die Woche wird auch in BW kalt. Bei wenig Schneefall sinken die Temperaturen auf bis zu -8 Grad.

Der heftige Regen in der letzten Zeit hatte schwere Folgen: