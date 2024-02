Größerer Polizeieinsatz am Nürburgring: Was war los?

mit Whatsapp teilen

Die Polizei war am Donnerstagvormittag im Bereich der Rennstrecke in der Eifel im Einsatz. Was ist bisher bekannt?

Ein Mann hat laut Polizei am Donnerstagmorgen einen anderen bedroht und sich danach allein in einem Gebäude an der Rennstrecke verschanzt .

. Er soll eine Schreckschusswaffe dabei gehabt haben.

Mittlerweile hat sich der Mann freiwillig ergeben und wurde festgenommen. "Die Lage ist beendet", sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details und Hintergründe sind bisher nicht bekannt.