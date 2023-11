An der Waldbachschule in Offenburg ist ein 9. Klässler erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Die Polizei sagte, dass der 15-Jährige am Donnerstag mit einer Handfeuerwaffe in den Klassenraum seiner Klasse gegangen ist. Damit habe er dann mehrmals auf den später verstorbenen Mitschüler geschossen. Laut Staatsanwaltschaft wurde dieser zweimal getroffen. Nach den Schüssen soll der Tatverdächtige im Flur vor dem Klassenzimmer auf eine Lehrerin gestoßen sein: Er habe sie auf den Kopf gestoßen und dabei leicht verletzt, so die Staatsanwälte. Der 15-Jährige sei laut Polizei von dem Vater eines unbeteiligten Schulkindes festgehalten worden, bis die Beamten eintrafen.

Hatte der Verdächtige einen Molotowcocktail dabei?

Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass im Treppenhaus der Schule eine Flasche mit einer angeblich brennbaren Flüssigkeit gefunden wurde. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Ob die Flasche mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang nicht klar.

Was ist der Hintergrund der Tat?

Der getroffene Mitschüler kam zunächst sehr schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort ist er dann verstorben. Laut den Beamten kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige. Der Angriff war laut Polizei wohl eine "Beziehungstat". Der 15-Jährige kam noch am Donnerstagabend wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. Sie soll herausfinden, warum der Schüler geschossen hat und woher er die Waffe hatte.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur soll der Schüler auch einen Molotowcocktail dabei gehabt haben. Demnach soll die Polizei einen Brandsatz gefunden haben.

Schülerinnen und Schüler wurden psychologisch betreut

Alle Schüler blieben während des Einsatzes in ihren Klassenräumen. Später wurden sie aus dem Gebäude gebracht und von Psychologen und dem Roten Kreuz betreut. Danach durften sie zu ihren Eltern. Die Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum.

#Offenburg - Der Untersuchungshaftbefehl gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Waldbachschule bleibt heute geschlossen

Die Schulleiterin hat auf der Homepage der Waldbachschule ein Statement veröffentlicht. Simone Peyré schreibt, dass "alle unter Schock" stehen. Gemeinsam mit dem Schulamt und der Polizei sei festgelegt worden, dass die Schule am Freitag geschlossen bleibe. Dann werde der Krisenstab entscheiden, wie es weitergehe. Die Polizei soll heute weitere Spuren sichern.

Auch hier gab es einen großen Polizeieinsatz: