Kaviar, Pizza & Gold: Das futtern die Stars nach der Show

Am Wochenende werden die Oscars verliehen. Nach der knapp drei Stunden langen Show gibt es dann ein Luxus-Menü.

Die After-Show-Party wird "Governors Ball" genannt. Dabei kommen für die Stars nur die edelsten Speisen und Getränke auf den Tisch. Unter anderem gibt es:

Garnelen-Cocktail mit Kaviar, Mini-Wagyu-Burger und Pilz-Risotto mit Trüffel

Oscar-Statuen aus geräuchertem Lachs

120 verschiedene Pizza-Sorten und Mini-Lasagne

Schokoladen-Oscars mit essbarem Gold und Schoko-Zigarren, die rauchen können

Gekocht wird das Essen für die Oscar-Stars von 120 Köchen. Chef ist der Starkoch Wolfgang Puck aus Österreich, der das Menü am Mittwoch für die Presse präsentiert hat. Zum Trinken wird übrigens auch was Spezielles serviert: Es wird Champagner vom Weingut von Brad Pitt geben. Eine Flasche kostet mehr als 300 Euro!

Roter Teppich ist schon ausgerollt

Die Vorbereitungen für die Oscars-Gala laufen schon seit Wochen. Am Mittwoch gab es den traditionellen "Roll Out" - also das Ausrollen des Roten Teppichs. Und es gab eine Überraschung: In diesem Jahr ist er endlich wieder rot. Bei den letzten Oscars war der Teppich in "Champagner"-Farbe.

