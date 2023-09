In Ludwigshafen brauchen viele Anwohner einen Parkausweis für ihr Auto. Der ist bald sechsmal so teuer wie jetzt.

Bisher mussten Anwohner 30 Euro im Jahr zahlen. Ab Oktober sollen es dann 180 Euro sein. Der Grund: Die Wohnviertel sind komplett zugeparkt, sagt die Stadt. Offensichtlich sei der Ausweis für die 20 Parkzonen viel zu günstig. 180 Euro finden die meisten Leute aber zu viel. Das zeigt eine Umfrage im SWR, die nicht repräsentativ ist.

Stadt will Autos mehr kontrollieren

Hinzu kommt noch, dass es viele Falschparker in den Wohnvierteln gibt, die gar keinen Ausweis hätten. Das führt laut Stadt dazu, dass Fußgänger, Radfahrer und Rettungsfahrzeuge kaum noch durch kommen. Die Stadt will die Viertel jetzt stärker kontrollieren und zum Beispiel Besucher besser in Parkhäuser und auf öffentliche Parkplätze leiten.

