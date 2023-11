An Halloween: Einbrecher wollten in Pietro Lombardis Haus!

Mehrere Maskierte wollten nachts bei den Lombardis einsteigen. Pietro ertappte sie auf frischer Tat.

In seiner Insta-Story erzählt Pietro Lombardi, dass er an Halloween nachts mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa, seinem Sohn und den Hunden daheim war. Es klingelte mehrmals, doch sie machten nicht auf, weil sie einen Film gucken wollten. Später knallte es unten mehrmals und Pietro beschloss nachzusehen, was da los ist.

Maskierte Einbrecher kommen bei Pietro Lombardi

Unten erwischte er mehrere Menschen mit Maske, die versuchten, die Scheibe einzuschlagen. Die Einbrecher sind daraufhin über das Grundstück der Nachbarn geflohen. Daraufhin riefen die Lombardis die Polizei, doch die Einbrecher sind entkommen. Jetzt überlegt Pietro, ob er eine Security-Firma engagiert, die sein Haus zusätzlich bewacht.

