Priester verkauft Viagra in Spanien

Der Priester hat gemeinsam mit seinem Partner illegal Viagra verkauft. Jetzt wurden die beiden festgenommen.

Viagra aus der Pfarrei verschleudern? Klingt weird, ist aber genauso in Don Benito im Westen Spaniens passiert. Viagra und andere Potenzmittel sind in Spanien eigentlich - genau wie in Deutschland - verschreibungspflichtig und nur mit Rezept legal erhältlich. Der Priester und sein Lebenspartner haben diese Regelung allerdings umgangen und so einen "großen und stetig wachsenden Kundenkreis" im Ort mit diesem und anderen Potenzmitteln versorgt.

Wie haben die Anwohner reagiert?

Naja, einige waren halt selbst Kunden bei den beiden und haben das auch schon gegenüber der Polizei zugegeben. Beim Rest der insgesamt knapp 38.000 Einwohner von Don Benito habe die Festnahme des katholischen Priesters dagegen für Aufsehen gesorgt. Priester Alfonso sei unter den Gemeindemitgliedern nämlich sehr beliebt und geachtet gewesen.

