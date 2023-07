Flughafen-Ranking: Erster und vorletzter Platz in BW & RLP!

Wer ab Stuttgart mit dem Flugzeug verreist, kommt in Deutschland am pünktlichsten weg.

Das Unternehmen für Fluggastrechte Airhelp hat sich die Verspätungsquoten der deutschen Flughäfen angeschaut. Das Ergebnis: In Stuttgart lag die Quote letztes Jahr unter 25 Prozent. Schlusslichter sind Frankfurt und der Flughafen Hahn im Hunsrück. Jeder zweite Flug startet hier zu spät. Gründe für die Verspätungen sind vor allem Streiks und Personalmangel an vielen europäischen Flughäfen.

