Angriff auf Selenskyjs Heimatstadt!

Russland hat Krywyj Rih angegriffen. Drei Menschen sollen dabei gestorben sein. Selenskyj kündigte Vergeltung an.

Bei einem russischen Raketenangriff auf Krywyj Rih wurden zwei Wohnhäuser getroffen, so das ukrainische Militär. Neben drei Toten wurden auch mindestens 36 Menschen verletzt, das meldet die Agentur Unian unter Berufung der regionalen Militärverwaltung. Unter den Verletzten sollen sieben Kinder sein.

Vergeltung für Angriff auf Selenskyjs Geburtsstadt

Den Angriff auf seine Heimatstadt will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht einfach so hinnehmen. Bei einer Videoansprache kündigte er Vergeltung an. Er sagte: