Wird der Primark in Kaiserslautern doch nicht geschlossen?!

Eigentlich soll der Primark in Kaiserslautern schließen. Aber: Jetzt könnte die Entscheidung noch mal geändert werden.

Primark hat Ende April angekündigt, dass der Laden in Kaiserslautern zum 30. September 2024 geschlossen wird. Der Grund: Dort werde zu wenig Geld verdient, um die Miete im Einkaufszentrum "K in Lautern" weiter bezahlen zu können. Aber: Offenbar gibt es doch noch die Möglichkeit, dass Primark weiter in Kaiserslautern bleibt.

Verhandlungen um Primark in KL: Das passiert jetzt

Die Geschäftsleitung der Modekette und die Betreiber der Mall verhandeln jetzt darüber, wie hoch die Miete in Zukunft sein soll. Primark will deutlich weniger bezahlen. Ob der Vermieter darauf eingeht, ist unklar.

Ein Betriebsratsmitglied von Primark hat dem SWR vor dem Termin gesagt, dass überhaupt keine Einzelheiten durchgedrungen seien. Sollte der Laden wie angekündigt nächstes Jahr schließen, würden knapp 90 Mitarbeiter ihren Job verlieren.

