Schweden wird rauchfrei: Das können wir daraus lernen

Schweden könnte das erste Land der Welt werden, in dem fast keiner raucht. Dafür gibt es dort eine andere Sucht.

Schwedens Ziel war es, bis 2025 rauchfrei zu sein - das könnte jedoch schon dieses Jahr eintreffen. Das berichtet der "Spiegel". Denn laut der Weltgesundheitsorganisation ist ein Land rauchfrei, wenn dort weniger als fünf Prozent rauchen. Gerade rauchen in Schweden 5,6 Prozent. Kippen sind so unbeliebt, weil sie in den meisten Orten nicht mehr geraucht werden dürfen:

Gastronomie,

Außenbereiche von Bars und Restaurants,

Bushaltestellen und Bahnsteige,

Auf Sport- und Spielplätzen.

Schweden: Mehr Menschen nehmen Snus

Zwar wird im skandinavischen Land kaum geraucht, dafür nehmen die Menschen Snus. Das ist Tabak in Form von Pulver oder Beuteln, die zwischen Zahnfleisch und Oberlippe gesteckt werden. 20 Prozent der Männer und sieben Prozent der Frauen nehmen täglich Snus. In Deutschland ist der Verkauf verboten.

Vorteil: Das bricht das wenige Rauchen in Schweden

Laut Studien gibt es dennoch Vorteile vom wenigen Rauchen. Die Sterberate, die auf Zigaretten zurückzuführen ist, ist in Schweden zurückgegangen.

Snus wird oft mit Mundkrebs verbunden. Der "Scandinavian Journal of Public Health" veröffentlichte dazu eine Studie. 418.000 Männer wurden untersucht mit dem Ergebnis: Der schwedische Snuskonsum scheint nicht mit der Entstehung von Mundkrebs bei Männern verbunden zu sein.

